Ballando con le stelle: aumentano i giudici! (Di venerdì 10 giugno 2022) La padrona di casa di Ballando con le stelle starebbe pensando a nuovi cambiamenti per il suo amatissimo programma. Sono in arrivo grandi novità per la prossima edizione di Ballando con le stelle. A far rumore questa volta non sono i concorrenti ma bensì i giudici. Infatti, pare che Milly Carlucci stia cercando di aumentare il numero della giuria e proprio tra questi potrebbero arrivare grandi personaggi. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli. (web)Stando a quanto circolato in rete, almeno per il momento si sa che la padrona di casa dell’ormai famoso talent show non manderà nessuno a casa tra la giuria. Nello stesso tempo, però, potrebbero arrivare nuovi personaggi, allargando così il bancone dei giudici. In queste ore sono spuntati fuori due nomi, uno come concorrente e l’altro come giuria. ... Leggi su formatonews (Di venerdì 10 giugno 2022) La padrona di casa dicon lestarebbe pensando a nuovi cambiamenti per il suo amatissimo programma. Sono in arrivo grandi novità per la prossima edizione dicon le. A far rumore questa volta non sono i concorrenti ma bensì i giudici. Infatti, pare che Milly Carlucci stia cercando di aumentare il numero della giuria e proprio tra questi potrebbero arrivare grandi personaggi. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli. (web)Stando a quanto circolato in rete, almeno per il momento si sa che la padrona di casa dell’ormai famoso talent show non manderà nessuno a casa tra la giuria. Nello stesso tempo, però, potrebbero arrivare nuovi personaggi, allargando così il bancone dei giudici. In queste ore sono spuntati fuori due nomi, uno come concorrente e l’altro come giuria. ...

Pubblicità

LiberoMagazine_ : Iva Zanicchi potrebbe essere la nuova chiacchierata concorrente di Ballando con le stelle? Scopriamo insieme tutti… - ParliamoDiNews : Samuel Peron: chi è, età, carriera, vita privata, origini, fidanzata, Ballando con le stelle, dove vive -… - Alessio33643264 : Mi sono svegliato con una voglia di vedere @JessySelassie a ballando con le stelle.. per me sarebbe una bellissima scoperta #jeru - MassiDL273 : RT @ArenaRosario: Curioso come il giorno in cui emerge che un peracottaro che scribacchiava che Dybala andava alla Roma o di un fantomatico… - itssjwekwe : Mia madre sta passando l’aspirapolvere ballando con Dynamite in sottofondo, prima ha fatto la stessa cosa con We ar… -