(Di venerdì 10 giugno 2022)ieri è stato ospite a Casa Chi. Il conduttore, in diretta dalla sua camera in Honduras, ne ha approfittato perresudei. I piatti che i naufraghi mangiano durante le prove ricompensa, ad esempio, sono quelli che cucinano in mensa per tutto lo staff. “I piatti che mangiano i naufraghi? Li mangio anche io! Quello è praticamente ilche mangiamo in mensa, quello che cucinano a noi poi lo diamo anche a loro“. Sull’ospitata lampo diSorge,ha invece detto: “appena finito mi ha detto ‘lo sai che mi dispiace moltissimo andarmene? Sarei rimasta dentro volentieri una settimana‘. Mi ha anche detto ‘ero emozionatissima per il tuffo in elicottero che non avevo mai ...

Pubblicità

Gianni_gian13 : RT @tuttopuntotv: Alvin parla di Soleil Sorge all’Isola dei Famosi 16 e svela un fuorionda inedito #isola #IsoladeiFamosi #solearmy #soleil… - BITCHYFit : Alvin svela alcune curiosità su L’Isola dei Famosi: dal cibo, a Soleil, al rapporto con Ilary Blasi - infoitcultura : Isola dei Famosi choc: «Disagio continuo». Alvin svela come si vive davvero - infoitcultura : Alvin parla di Soleil Sorge all’Isola dei Famosi 16 e svela un fuorionda inedito - AngoloDV : Isola dei Famosi: Alvin svela in che rapporti è con Ilary Blasi #isola #Alvin #isoladeifamosi #AngolodelleNotizie -

è stato ospite di Casa Chi, dove ha parlato di alcuni retroscena dell'Isola dei Famosi, in particolare dopo l'incursione della 'piratessa' Soleil Sorge nel corso della scorsa puntata. Ecco che ...è stato uno degli ospiti di Casa Chi e, incalzato dagli altri interventi della trasmissione condotta da Rosalinda Cannavò, ha fatto delle rivelazioni su come si vive davvero sull'Isola dei ...Costretto a ritirarsi o resterà in gioco Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: 'Moose' from Bensound.com. -- Isola dei famosi, Edoardo Tavassi come sta Alvin è ...Alvin, in occasione di un’intervista con Casa Chi, ha finalmente svelato come stanno realmente le cose: “Io ed Ilary siamo amici da ventiquattro anni, il nostro rapporto è sempre stato cosi, come ...