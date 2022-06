A 'La città dei lettori' Francesca Michielin e Roberto Saviano (Di venerdì 10 giugno 2022) Si riparte alle 16.00 con la lectio su Pasolini e con un nuovo appuntamento targato "Io Leggo!": ... sarà ripetuta alle 17.00 e alle 18.00 (partecipazione solo su prenotazione a incollezione@fcrf.it o ... Leggi su gonews (Di venerdì 10 giugno 2022) Si riparte alle 16.00 con la lectio su Pasolini e con un nuovo appuntamento targato "Io Leggo!": ... sarà ripetuta alle 17.00 e alle 18.00 (partecipazione solo su prenotazione a incollezione@fcrf.it o ...

Pubblicità

CarloCalenda : L’impressione che ho girando per le città che andranno al voto è di grande stanchezza dei cittadini. Il distacco ve… - GiuseppeConteIT : È stata una serata speciale, qui nella splendida cornice di Villa Filippina. Non solo per lo spessore dei contribut… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La polizia ucraina ha condiviso un video che mostra le conseguenze dei bombardamenti russi nella città di… - FraLauricella : RT @robertosaviano: Sabato 11 giugno, alle 21.00, sarò a Firenze per il Festival La città dei lettori, a Villa Bardini. Al termine incontr… - AlvisiConci : RT @Gianl1974: ?I corpi dei soldati russi uccisi vengono portati in massa nella zona occupata di Melitopol (regione di Zaporozhye). Pertant… -