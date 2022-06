Vicenza, voleva sterminare tutta la famiglia l'uomo che ha ucciso ex e compagna prima di suicidarsi (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo anni di violenze e condanne, Zlatan Vasiljevic ha ammazzato Lidia Miljkovic a colpi di pistola. Aveva con sé alcune granate e puntava ad accanirsi su figli e genitori di lei. Poi la fuga e l'omicidio di Gabriela Genny Serrano prima di togliersi la vita Leggi su repubblica (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo anni di violenze e condanne, Zlatan Vasiljevic ha ammazzato Lidia Miljkovic a colpi di pistola. Aveva con sé alcune granate e puntava ad accanirsi su figli e genitori di lei. Poi la fuga e l'omicidio di Gabriela Genny Serranodi togliersi la vita

