Ultime Notizie – Tracce maturità 2022 | Bianchi | “Le ho viste | sono tutte bellissime”

"Le Tracce ci sono, io le so. Ma non dico nulla. Le Tracce sono tutte bellissime". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervistato da Skuola.net parlando del'esame di maturità ormai quasi alle porte. Quindi ai ragazzi che dovranno affrontare gli esami dice: "Avrete modo di mettervi lì e di ragionarci su. Ma prendetele anche con entusiasmo: la maturità è un passaggio che vi ricorderete tutta la vita ma probabilmente vi dimenticherete le Tracce", assicura. "Però vi ricorderete che siete insieme e questa è la cosa più bella di tutte". L'esame di maturità ha aggiunto è "importante perché è una stazione di passaggio".

