Ultime Notizie – Dazn, Codacons presenta esposto ad Antitrust e Agcom (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Codacons presenterà un esposto all’Antitrust e all’Agcom in merito alla vicenda Dazn “affinché chiarisca se gli aumenti stabiliti dalla piattaforma sono legittimi”. A comunicarlo all’Adnkronos è la stessa Associazione dei consumatori, che in serata aveva già espresso il suo dissenso sugli aumenti delle tariffe resi noti oggi da Dazn, con l’abbonamento standard che passa da 19,99 euro al mese a 29,99 euro e un rincaro del +50%. Per vedere la partite su due dispositivi diversi che si trovano a distanza ma non sulla stessa ‘rete domestica’, si dovranno sborsare addirittura 39,99 euro al mese. “Considerati tutti i disservizi registrati sulla piattaforma Dazn e le tante proteste dei tifosi, le tariffe sarebbero dovute diminuire -afferma all’Adnkronos il presidente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilpresenterà unall’e all’in merito alla vicenda“affinché chiarisca se gli aumenti stabiliti dalla piattaforma sono legittimi”. A comunicarlo all’Adnkronos è la stessa Associazione dei consumatori, che in serata aveva già espresso il suo dissenso sugli aumenti delle tariffe resi noti oggi da, con l’abbonamento standard che passa da 19,99 euro al mese a 29,99 euro e un rincaro del +50%. Per vedere la partite su due dispositivi diversi che si trovano a distanza ma non sulla stessa ‘rete domestica’, si dovranno sborsare addirittura 39,99 euro al mese. “Considerati tutti i disservizi registrati sulla piattaformae le tante proteste dei tifosi, le tariffe sarebbero dovute diminuire -afferma all’Adnkronos il presidente ...

