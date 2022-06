Tv | Rai | ' Imagine' aprira' con il cuore | la gara benefica dei Frati di Assisi per poveri e ucraini in fuga dalla guerra

PubblicitĂ

... Malika Ayane, Nek, Al Bano e Raoul Bova che apriranno la serata cantandodi John Lennon. ... Con il Cuore verrà trasmesso in simulcast suRadio1 e RaiPlay . Il programma televisivo andrà in ...... Malika Ayane, Nek, Al Bano e Raoul Bova che apriranno la serata cantandodi John Lennon. ... Con il Cuore verrà trasmesso in simulcast suRadio1 e RaiPlay. Il programma televisivo andrà in ...Si aprirà sulle note di Imagine di John Lennon la serata di Con il cuore in onda stasera, venerdì 10 giugno dalle 21.25 su Rai 1 con ...Domani alle 21.25 su Rai1, conduce Carlo Conti con Francesco Gabbani, Malika Ayane, Nek, Al Bano e Raoul Bova (UNWEB) ASSISI – Torna per il ventesimo anno consecutivo "Con il Cuore, nel nome di France ...