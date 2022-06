Truffa nel commercio dei rottami metallici nel napoletano: arrestati imprenditori e prestanomi (Di giovedì 9 giugno 2022) 14 arresti e maxi sequestro da 10 milioni di euro. È questo il bilancio dell’operazione dei finanzieri coordinati dalla Procura di Nola. In manette sono finiti imprenditori e prestanomi della provincia di Napoli. La maxi Truffa nel settore del commercio dei rottami metallici è stata scoperta dai militari della Finanza. Maxi Truffa nel napoletano, sequestrato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 9 giugno 2022) 14 arresti e maxi sequestro da 10 milioni di euro. È questo il bilancio dell’operazione dei finanzieri coordinati dalla Procura di Nola. In manette sono finitidella provincia di Napoli. La maxinel settore deldeiè stata scoperta dai militari della Finanza. Maxinel, sequestrato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

