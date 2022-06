Tiro con l’arco oggi, Europei 2022: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara 9 giugno (Di giovedì 9 giugno 2022) Quest’oggi va in scena a Monaco di Baviera la terza giornata dei Campionati Europei di Tiro con l’arco 2022, prima rassegna continentale outdoor del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024 in corso di svolgimento in Germania fino a domenica 12 giugno. Day-3 cruciale di fatto per le ambizioni italiane in ottica medaglie, con lo svolgimento degli scontri a eliminazione diretta fino alle semifinali di tutti i tabelloni individuali e a squadre di ricurvo e compound (ad eccezione dei Mixed Team, già arrivati all’ultimo atto). In mattinata fari puntati sui terzetti azzurri di arco olimpico, che entreranno in gara direttamente agli ottavi con l’obiettivo di raggiungere almeno le semifinali e quindi garantirsi la presenza nelle finali di domenica oltre al pass ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Quest’va in scena a Monaco di Baviera la terza giornata dei Campionatidicon, prima rassegna continentale outdoor del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024 in corso di svolgimento in Germania fino a domenica 12. Day-3 cruciale di fatto per le ambizioni italiane in ottica medaglie, con lo svolgimento degli scontri a eliminazione diretta fino alle semifinali di tutti i tabelloni individuali e a squadre di ricurvo e compound (ad eccezione dei Mixed Team, già arrivati all’ultimo atto). In mattinata fari puntati sui terzetti azzurri di arco olimpico, che entreranno indirettamente agli ottavi con l’obiettivo di raggiungere almeno le semifinali e quindintirsi la presenza nelle finali di domenica oltre al pass ...

