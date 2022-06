The Ferragnez 2 si farà, è già in lavorazione: la data di uscita (Di giovedì 9 giugno 2022) La seconda stagione di The Ferragnez sarebbe già in lavorazione. La data di uscita e tutte le informazioni sul nuovo capitolo della serie The Ferragnez, la docuserie che parla della vita di due dei personaggi famosi più amati qui in Italia, il rapper Fedez e l’influencer Chiara Ferragni. Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)Il programma ha riscosso un grandissimo successo su Prime Video, in vista del fatto che si sono sviscerate completamente le vite dei due. Permettendo agli spettatori di entrare all’interno della quotidianità di Fedez e la Ferragni. Infatti per esempio, all’interno della serie è stato rivelato anche che i due coniugi andassero periodicamente da una psicologa di coppia. Questo principalmente a causa delle barriere comunicative poste da Fedez. Infatti chi ha visto la ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 9 giugno 2022) La seconda stagione di Thesarebbe già in. Ladie tutte le informazioni sul nuovo capitolo della serie The, la docuserie che parla della vita di due dei personaggi famosi più amati qui in Italia, il rapper Fedez e l’influencer Chiara Ferragni. Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)Il programma ha riscosso un grandissimo successo su Prime Video, in vista del fatto che si sono sviscerate completamente le vite dei due. Permettendo agli spettatori di entrare all’interno della quotidianità di Fedez e la Ferragni. Infatti per esempio, all’interno della serie è stato rivelato anche che i due coniugi andassero periodicamente da una psicologa di coppia. Questo principalmente a causa delle barriere comunicative poste da Fedez. Infatti chi ha visto la ...

