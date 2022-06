Serie A Femminile: il Parma subentra all’Empoli (Di giovedì 9 giugno 2022) Il presidente del Parma annuncia l’acquisto dell’Empoli Ladies. Il club si trasferisce di sede e sarà presente alla prossima Serie A Femminile Il presidente del Parma, Kyle Krause, ha annunciato oggi l’acquisto dell’Empoli Ladies. Il club toscano si trasferisce quindi in Emilia con i colori e i simboli dei ducali, mentre l’Empoli proseguirà solo con il settore giovanile. Nella prossima stagione di Serie A Femminile quindi non ci saranno più squadre toscane, ma un nuovo derby emiliano con il Sassuolo. Assieme alla neo promossa Como, il Parma va a completare il roster delle partecipanti alla prossima stagione, la prima con il professionismo. Di seguito tutte le squadre. Como, Fiorentina, Inter, Juventus, Milan, Parma, Pomigliano, Roma, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Il presidente delannuncia l’acquisto dell’Empoli Ladies. Il club si trasferisce di sede e sarà presente alla prossimaIl presidente del, Kyle Krause, ha annunciato oggi l’acquisto dell’Empoli Ladies. Il club toscano si trasferisce quindi in Emilia con i colori e i simboli dei ducali, mentre l’Empoli proseguirà solo con il settore giovanile. Nella prossima stagione diquindi non ci saranno più squadre toscane, ma un nuovo derby emiliano con il Sassuolo. Assieme alla neo promossa Como, ilva a completare il roster delle partecipanti alla prossima stagione, la prima con il professionismo. Di seguito tutte le squadre. Como, Fiorentina, Inter, Juventus, Milan,, Pomigliano, Roma, ...

