Sanità | Speranza | ' in arrivo più medici contro attese e per pronto soccorso'

(Di giovedì 9 giugno 2022) Milano, 8 giu. (Adnkronos Salute) - Grazie all'aumento delle borse di specialità inna, "oltre 30mila in 2 anni, l'imbuto formativo" che impediva ai laureati di specializzarsi di lavorare nel Servizio sanitario nazionale "è stato...

Advertising

CariaPinuccia : RT @ImolaOggi: Sanità, Speranza: 'NEI PROSSIMI ANNI avremo più medici, sto lavorando per costruire un modello diverso' - AlbertodiMonac : Spastico, ti devi levare dai maroni!!! Non devi lavorare su nulla Sanità, Speranza: nei prossimi anni avremo più m… - gianpiero1971 : @GiorgiaMeloni .... perché ha senso avere Speranza ministro della Sanità? .. un comunista di stampo stalinista vota… - matteoc1951 : RT @serebellardinel: #Sanità, #Speranza: nei prossimi anni avremo più medici! Chi vive sperando, muore cagando! #SPERANZAINGALERA !!!!!! h… - PoliticaNewsNow : Sanità, Cittadini (Aiop): “Prendiamo atto impegno Speranza su nuovo modello che superi tetti di spesa” -

... Roberto, intervenuto nel corso di un evento organizzato dalla Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. 'Per decenni non si è investito incon gravi limitazioni ...Laciociara è stata traghettata in mezzo alla tempesta pandemica prima da Stefano Lorusso " promosso a capo della segreteria tecnica del Ministro" e poi dalla facente funzioni ...