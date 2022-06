(Di giovedì 9 giugno 2022) Doveva essere un intervento di routine, di quelli che si fanno spesso perun. E invece, Giada De Pace, 25di, da quella sala non è più uscita viva: non ha potuto riabbracciare i suoi cari, portare avanti i suoi sogni perché un anno fa, proprio oggi, moriva sotto i ferri. Il tempo trascorre, ma i familiari, che non possono più riavere indietro quella ragazza, quel sorriso, chiedono solo una cosa: giustizia perché, come ha spiegatoMirella sui social, ‘chi ha sbagliato deve pagare’. L’intervento per dimagrire di Giada De Pace e poi il tragico epilogo Giada De Pace, 25e studentessa di lingue straniere all’Università di Tor Vergata, esattamente un anno fa ha deciso di operarsi perun ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, muore a 25 anni per inserire un bypass gastrico. La mamma: ‘Chiedo giustizia’ - RitaSofiale : @Artedome @AnnaBella_91_ Ciaoooo come state ?? Sono entrata ora su Twitter ????????????????A Roma si muore di caldo ?????????????? - RossanaGiannan2 : RT @Donatel09064683: @RossanaGiannan2 @gualtierieurope Lavare le strade a Roma è pura utopia ??almeno però le spazzassero!!sono ANNI che ne… - luciano55321084 : 9 giugno 68 d.C., muore Nerone,accusato di aver dato fuoco a Roma, di aver ucciso la madre e le sue due mogli e di… - Donatel09064683 : @RossanaGiannan2 @gualtierieurope Lavare le strade a Roma è pura utopia ??almeno però le spazzassero!!sono ANNI che… -

Trani, bambina di 10 anni torna da scuola edopo poche ore: aperta un'inchiesta Sui social la mamma pubblica nuovamente la foto di quel giorno, quando la ragazza con il pollice rivolto in alto, ..."Pippo Calò - racconta il magistrato - era importante aper se stesso per i suoi ... Qui siper queste cose. Qui in certe zone gli ufficiali di polizia giudiziaria entrano per pedinare e poi ...Rischio mortalita’ al 2050 in aumento a Roma e Milano, rispettivamente dell’8% e del 6%, per effetto di una combinazione di temperature crescenti, dovute al cambiamento climatico, e della concentrazio ...Bimba di 9 anni muore dopo malore a scuola. Un improvviso malore in classe durante le lezioni a ...