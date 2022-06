“Presa di notte e portata via”. Federica Pellegrini non se l’aspettava a poco dal matrimonio (Di giovedì 9 giugno 2022) Federica Pellegrini, nozze vicine e quindi le amiche hanno deciso di farle una grandissima sorPresa per l’addio al nubilato. Non se l’aspettava minimamente questo gesto o perlomeno non così eclatante. Infatti, si sono presentate dalla nuotatrice in piena notte e l’hanno portata via dalla sua abitazione per regalarle qualcosa di straordinario. Ovviamente il suo futuro marito Matteo Giunta potrà osservare tutto solamente da lontano, visto che si tratta di un momento dedicato alle sole ragazze. Federica Pellegrini, nozze ormai ad un passo e addio al nubilato in corso di svolgimento. Questi sono sicuramente alcuni dei momenti più belli a livello personale, infatti tra poco più di due mesi potrà coronare il sogno di unirsi in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 giugno 2022), nozze vicine e quindi le amiche hanno deciso di farle una grandissima sorper l’addio al nubilato. Non seminimamente questo gesto o perlomeno non così eclatante. Infatti, si sono presentate dalla nuotatrice in pienae l’hannovia dalla sua abitazione per regalarle qualcosa di straordinario. Ovviamente il suo futuro marito Matteo Giunta potrà osservare tutto solamente da lontano, visto che si tratta di un momento dedicato alle sole ragazze., nozze ormai ad un passo e addio al nubilato in corso di svolgimento. Questi sono sicuramente alcuni dei momenti più belli a livello personale, infatti trapiù di due mesi potrà coronare il sogno di unirsi in ...

