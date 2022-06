Portogallo facile sulla Rep. Ceca. Dopo due pareggi la Spagna passa in Svizzera (Di giovedì 9 giugno 2022) Terzo turno di Nations League, con 9 partite nella serata. Dopo due pareggi, la Spagna passa a Ginevra. Gol partita realizzato in avvio da Pablo Sarabia. Tutto facile per il Portogallo, che batte 2 - ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 giugno 2022) Terzo turno di Nations League, con 9 partite nella serata.due, laa Ginevra. Gol partita realizzato in avvio da Pablo Sarabia. Tuttoper il, che batte 2 - ...

Advertising

sportli26181512 : Portogallo facile sulla Rep. Ceca. Dopo due pareggi la Spagna passa in Svizzera: Portogallo facile sulla Rep. Ceca.… - kor2381 : @carovana12 Facile…dovevi vincere in portogallo e la Svizzera è arrivata ai quarti Europei eliminando l’imbattibile… - infoitsport : Nations League: facile poker per il Portogallo, la Spagna si salva in Repubblica Ceca - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Poker del Portogallo con la Svizzera, la Norvegia batte la Svezia, pari Spagna #nationsleague - sportmediaset : Poker del Portogallo con la Svizzera, la Norvegia batte la Svezia, pari Spagna #nationsleague… -