Monza e Cremonese su Ilicic

tuttomercatoo : #Atalanta, l'addio di #Ilicic è sempre più vicino. #Monza e #Cremonese interessate al giocatore @Atalanta_BC @ACMonza @cremonese - 03Cannella : Sarò di parte, ma terrei #Rovella e manderei in prestito #Miretti a farsi 1 anno di #SerieA in una piccola come… - vincuomoadvisor : @DAZN_IT aumento del 50% dell’abbonamento, e se un familiare nn ha Wi-Fi o rete uguale, addirittura aumento è del… - erdryck : @fedecaccy Vuoi mettere i mosci derby di Londra con i mirabolanti Monza-Cremonese? O Milan-Monza? - majicojr : 1 milan 2 juventus 3 napoli 4 inter 5 lazio 6 fiorentina 7 monza retrocesse: cremonese, spezia e samp -

Ilicic potrebbe salutare a breve l'Atalanta. Sul fantasista della Dea c'è l'interesse delle neopromosseJosep Ilicic all'epilogo della sua avventura con l'Atalanta. Secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo, però, il 34nne sloveno potrebbe rimanere non solo in Italia, ma addirittura ...Pecchia, invece, cerca la seconda promozione consecutiva dopo quella ottenuta allae per ... così come D'Angelo al Pisa dopo la finale play off persa colUltime notizie Serie A - Dopo l'addio di Pecchia, la Cremonese ha annunciato il nuovo allenatore per il prossimo anno: sarà Massimiliano Alvini. Alvini è ufficiale alla Cremonese. Cremonese, è Alvini ...Josip Ilicic è vicino all'addio all'Atalanta, ma lo sloveno potrebbe restare in Serie A. Il fantasista 34enne è nel mirino di due ...