Minacciava di avvelenare cibi e acque nei supermercati. A Trieste arrestato ricattatore (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu – avvelenare cibi, acque, prodotti di uso alimentare. Questa la minaccia che aveva lanciato un uomo, nell’area di Trieste, fermato dalle forze dell’ordine, come riportato su Tgcom24. Cosa chiedeva il ricattatore per non avvelenare cibi e acque Voleva utilizzare prodotti come topicida e cianuro per avvelenare tanto i cibi quanto le acque minerali. E per non farlo, chiedeva in cambio un riscatto in criptovalute. Il 47enne residente nella provincia di Trieste è stato quindi arrestato dalla Polizia Postale, su indicazione diretta della Procura di Roma. Le minacce arrivavano tutte via mail: le missive parlavano del possibile utilizzo di solfato di fallio, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu –, prodotti di uso alimentare. Questa la minaccia che aveva lanciato un uomo, nell’area di, fermato dalle forze dell’ordine, come riportato su Tgcom24. Cosa chiedeva ilper nonVoleva utilizzare prodotti come topicida e cianuro pertanto iquanto leminerali. E per non farlo, chiedeva in cambio un riscatto in criptovalute. Il 47enne residente nella provincia diè stato quindidalla Polizia Postale, su indicazione diretta della Procura di Roma. Le minacce arrivavano tutte via mail: le missive parlavano del possibile utilizzo di solfato di fallio, ...

