Mario dovrà pagarsi il suicidio assistito: 5mila euro per il farmaco e le apparecchiature per l'infusione (Di giovedì 9 giugno 2022) È il primo a poter scegliere legalmente il suicidio medicalmente assistito in Italia: Mario, 44enne marchigiano rimasto paralizzato 12 anni fa in seguito a un incidente stradale, dovrà però farsi carico dei costi della sua scelta. dovrà spendere circa 5mila euro per acquistare il farmaco che gli permetterà di porre fine alle sue atroci sofferenze e le apparecchiature necessarie per l'infusione. Una cifra ingente per ottenere un diritto già riconosciutogli dal Comitato etico regionale. L'Associazione Luca Coscioni, che ha seguito il suo caso, ricorda: "In assenza di una legge lo Stato italiano non si fa carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito. Non eroga il ...

