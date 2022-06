Lutto a Beautiful | è morto il figlio di Jack Wagner

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 9 giugno 2022)è a. Una tragedia si è abbattuta nei giorni scorsi sulla popolare soap opera di Canale 5: èildi uno degli attori più amati,. Quest'ultimo ha vestito i panni per lungo tempo di Nick Marone, fratellastro di Ridge Forrester e filrt di Brook Logan e Bridget Forrester.: èilHarrison L'erede di, Harrison (avuto dall'atttice Kristina, conosciuta a General Hospital) è stato trovato privo di vita in un parcheggio negli Usa. Non sono ancora chiare le cause del decesso. La polizia sta indagando per appurare la verità. In passato pare che ildell'attore diavesse avuto problemi con alcol, ...