L’Ora inchiostro contro piombo replica prima puntata in streaming e in tv, riassunto e ascolti 8 giugno 2022 (Di giovedì 9 giugno 2022) L'Ora inchiostro contro piombo replica prima puntata, riassunto e ascolti 8 giugno ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 9 giugno 2022) L'Ora...

Advertising

il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 8 giugno 2022. Torno Indietro e Cambio Vita 16.8%. L’Ora – Inchiostro contro Piombo parte da… - LorianoRagni : @NicolaPorro Ho finito l'inchiostro per quante volte ho scritto che l'UE sarebbe stata la nostra Rovina in tutti i… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 8 giugno 2022: Raoul Bova vince anche in versione film. “Torno indietro e cambio vita” 16,77%, “Chi l’ha… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 8 giugno 2022: Raoul Bova vince anche in versione film. “Torno indietro e cambio vita” 16,77%, “Chi l’ha… - gmduello : L’Ora – Inchiostro contro Piombo sotto i 2 milioni netti al 12.2%. La conferma, purtroppo, che Canale 5 sulla ficti… -