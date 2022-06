Johnny Depp compie 59 anni: quale futuro lo attende dopo la vittoria contro Amber Heard? (Di giovedì 9 giugno 2022) Mentre Johnny Depp spegne 59 candeline, proviamo ad analizzare la sua carriera presente e futura dopo il verdetto a suo favore contro l'ex moglie Amber Heard in Virginia. Johnny Depp festeggia l'arrivo dei 59 anni nella ritrovata serenità. dopo un periodo burrascoso culminato nel verdetto negativo della Corte di Londra e del successivo licenziamento dalla saga di Animali fantastici, il divo del Kentucky può tirare un sospiro di sollievo. Il nuovo processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard, che lo aveva accusato di violenze domestiche durante il loro matrimonio, ha visto la giuria della Virginia dar ragione all'attore che ha ottenuto un risarcimento di 15 ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 giugno 2022) Mentrespegne 59 candeline, proviamo ad analizzare la sua carriera presente e futurail verdetto a suo favorel'ex mogliein Virginia.festeggia l'arrivo dei 59nella ritrovata serenità.un periodo burrascoso culminato nel verdetto negativo della Corte di Londra e del successivo licenziamento dalla saga di Animali fantastici, il divo del Kentucky può tirare un sospiro di sollievo. Il nuovo processo per diffamazionel'ex moglie, che lo aveva accusato di violenze domestiche durante il loro matrimonio, ha visto la giuria della Virginia dar ragione all'attore che ha ottenuto un risarcimento di 15 ...

