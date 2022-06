Ilary e Totti allontanano le voci di crisi: i rumors sul quarto figlio (Di giovedì 9 giugno 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi hanno grandi progetti per il futuro. Le voci di gossip si sono sprecate negli ultimi mesi, ma sia l'ex capitano della Roma che la famosa conduttrice televisiva hanno escluso ogni voce di crisi e di allontanamento. E anzi ora sono pronti ad allargare ulteriormente la famiglia. Come svelato dal settimanale Nuovo Totti e Blasi hanno in testa l'idea di dare un fratello o una sorella a Cristian, Chanel e Isabel. “A 17 anni dal sì stanno cercando di avere il quarto figlio” la rivelazione di un amico vicino alla coppia di super-vip. Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) FrancescoBlasi hanno grandi progetti per il futuro. Ledi gossip si sono sprecate negli ultimi mesi, ma sia l'ex capitano della Roma che la famosa conduttrice televisiva hanno escluso ogni voce die di allontanamento. E anzi ora sono pronti ad allargare ulteriormente la famiglia. Come svelato dal settimanale Nuovoe Blasi hanno in testa l'idea di dare un fratello o una sorella a Cristian, Chanel e Isabel. “A 17 anni dal sì stanno cercando di avere il” la rivelazione di un amico vicino alla coppia di super-vip.

Advertising

tempoweb : Ilary #Blasi e Francesco #Totti allontanano le voci di crisi: i rumors sul quarto figlio #gossip #9giugno… - zazoomblog : Che batosta per Ilary Blasi! Brutte notizie per la moglie di Francesco Totti - #batosta #Ilary #Blasi! #Brutte - zazoomblog : VIDEO - Shakira rompe con Piqué Wanda porta Mauro in Africa e Ilary è senza Totti… - #VIDEO #Shakira #rompe #Piqué… - ___likedaylight : Adoro che abbiamo avuto tutto il quantitativo di drama dei Zorzi/oppini, rosmello, aka7even/Martina, Damante/Gdl, E… - MrZompapereta : @Andrea842631710 @_softPizza_ Adl gli mette Ilary Blasi come segretaria e Totti in società come DG -