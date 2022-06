Gattuso nuovo allenatore del Valencia | ora è ufficiale

Advertising

DiMarzio : #Liga | Dopo la 'Buona Nit', arriva l'annuncio ufficiale: #Gattuso è il nuovo allenatore del @valenciacf - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? #Gattuso riparte dalla Spagna: è il nuovo allenatore del Valencia ?????? - giancarlofelic1 : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Gattuso è il nuovo allenatore del Valencia #ANSA - Agenzia_Ansa : VIDEO | Gattuso è il nuovo allenatore del Valencia #ANSA - CDNewsCalabria : Valencia, Gattuso è il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale -

Commenta per primo Gennaroè ufficialmente ilallenatore del Valencia . L'allenatore, per presentarsi ai suoi nuovi tifosi tecnico ha pubblicato anche un video messaggio in dialetto valenciano provando a chiudere ......di razzismo e omofobia mosse da parte dei tifosi del Valencia nei confronti di Rinonon hanno fatto cambiare idea alla società spagnola. L'ex Milan è infatti stato ufficializzato come...Dopo le accuse socia dei giorni scorsi, Gattuso ha firmato un biennale da 3 milioni di euro più bonus con il Valencia ...Il calciatore ha prima messo un like al post Instagram, poi l'ha rimosso: il classe 1993 si allontana sempre di più dagli azzurri, soprattutto dopo le dichiarazioni del suo agente ai nostri microfoni ...