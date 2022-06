Fiumi di droga tra Roma e Latina | 10 arresti all’alba | ecco dove VIDEO

(Di giovedì 9 giugno 2022) Una maxi operazione è in corso da questa mattina alle prime luci dell’alba, tra. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di, il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri dicoadiuvato, nella fase esecutiva, dai reparti Territoriali, dal Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare e dal Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, sta dando esecuzione, nei Comuni di, Sezze, Fondi,, Ardea e Anzio, a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di, nei confronti di dieci persone gravemente indiziate, a vario titolo, di reati in materia di stupefacenti. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città.

