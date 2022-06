FALSO ATTO DI CITAZIONE : POLIZIA GIUDIZIARIA Rapporto _n.629990 del 08/06/2022/ Re: ACCUSA! (Di giovedì 9 giugno 2022) Ricevete una email con un oggetto preoccupante, dal titolo “Rapporto n.629990 del 08/06/2022/ Re: ACCUSA!” ed un allegato in pdf nel quale vi informano che siete indagati da parte delle forze di POLIZIA. Non preoccupatevi, si tratta di una frode. La email è da cestinare. Ecco il testo: BuongiornoPer la vostra attenzione,Si riceve questa e-mail in questo giorno al fine di tenere il passoinformare che esiste una convocazione di cui sietel’autore dei reati.Vi preghiamo di rispondere in modo che possiamo voiindicare la procedura da seguire e i dettaglinecessari.Si prega di leggere l’allegato qui sotto. Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da . Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 9 giugno 2022) Ricevete una email con un oggetto preoccupante, dal titolo “n.del 08/06// Re:” ed un allegato in pdf nel quale vi informano che siete indagati da parte delle forze di. Non preoccupatevi, si tratta di una frode. La email è da cestinare. Ecco il testo: BuongiornoPer la vostra attenzione,Si riceve questa e-mail in questo giorno al fine di tenere il passoinformare che esiste una convocazione di cui sietel’autore dei reati.Vi preghiamo di rispondere in modo che possiamo voiindicare la procedura da seguire e i dettaglinecessari.Si prega di leggere l’allegato qui sotto. Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da .

