Elicottero disperso sull'Appennino, ricerche al confine tra Emilia e Toscana (Di giovedì 9 giugno 2022) A bordo sei passeggeri più al pilota. Sono al lavoro per setacciare la zona Soccorso alpino e speleologico e vigili del fuoco. Il velivolo era decollato da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 giugno 2022) A bordo sei passeggeri più al pilota. Sono al lavoro per setacciare la zona Soccorso alpino e speleologico e vigili del fuoco. Il velivolo era decollato da ...

Advertising

Majden3 : RT @vigilidelfuoco: Pievepelago (MO) #9giugno, #vigilidelfuoco impegnati con due elicotteri e personale a terra dal primo pomeriggio per la… - PalermoToday : Scomparso nel nulla un elicottero con sei passeggeri a bordo - infoitinterno : Elicottero disperso, ricerche in corso sull'Appennino tra Modena e Lucca - infoitinterno : Elicottero disperso, ricerche in corso sull'Appennino tra Modena e Lucca - infoitinterno : Elicottero disperso tra Toscana ed Emilia: a bordo 7 persone -