Elezioni Viterbo | troppi candidati Pd nelle file Asl Le indagini dell’autorità giudiziaria

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu –del Pd tra i dipendenti Asl a. E in vista delle, per scongiurare il rischio di eventuali “pressioni”, le autorità vogliono vederci chiaro, come riporta il Corriere locale. MoltiPd nel mondo Asl. AscattanoPd nel mondo Asl, e in quantità ingente,liste promosse dal Nazareno per sostenere l’assessore regionale Alessandra Troncarelli nella corsa al municipio. Così l’autoritàapre un fascicolo sulla questione, acquisendo i nomi già pubblicati dalla stampa localescorse settimane. Si parla di 40 dipendenti, tra tecnici, parenti dei dipendenti, infermieri e medici tutti collegati al Partito ...