È caro ombrellone, prezzi alle stelle: ecco dove affittare un bilocale costa meno di un lettino (Di giovedì 9 giugno 2022) Spiaggia, ma quanto mi costi! L'estate è appena iniziata e già si sente parlare di caro ombrellone: Altroconsumo ha infatti calcolato che quest'anno per il nostro posto al sole – o meglio all'ombra – dovremo pagare il 10% in più rispetto al 2021 (rincaro calcolato sulla settimana dal 31 luglio al 6 agosto, facendo una media delle file di ombrelloni e lettini in spiaggia). caro ombrellone, i costi dei bilocali I prezzi sono spesso impressionanti, quasi paragonabili a quelli della locazione di un immobile. Partendo da questa considerazione, Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, ha deciso di analizzare i costi dei bilocali in affitto nelle località balneari più rinomate e di cui sono stati diffusi i prezzi medi di ombrelloni e lettini, con alcune ...

