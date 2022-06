(Di giovedì 9 giugno 2022) Le parole dell’ex allenatore italiano, Gigi, sul trasferimento diall’Inter: «Quando sta, vince le partite da solo» A TMW Radio, Gigisi è espresso così su Paulo. Il commento sull’ormai ex Juventus, promesso all‘Inter.– «Se stapuò. Negli anni alla Juve non ha mai fatto 30-40 partite ai suoi veri livelli. Quando vedi giocatori del genere che non fanno la carriera che merita, fa rabbia. Non ha mai fatto veramente la differenza. Le qualità non si discutono. Io lo dico già adesso, farà 15 partite vere con l’Inter, nel senso che magari ne farà 30 ma di grande livello poche rispetto alle sue qualità. Quando sta, vince le partite ...

Advertising

CalcioNews24 : Dybala, Cagni: «Se sta bene può fare qualsiasi cosa» - gilnar76 : Cagni: «La carriera di Dybala fa rabbia! Fa 15 partite vere all’anno» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Cagni: «La carriera di Dybala fa rabbia! Fa 15 partite vere all'anno» - - TUTTOJUVE_COM : Cagni: 'Dybala? Se sta bene può fare qualsiasi cosa, vince le partite da solo' - infoitsport : Cagni: «Dybala all’Inter farà solo 15 partite vere! Fa rabbia, viste le qualità» -

Commenta per primo Intervistato da Tmw , l'ex allenatore di Sampdoria ed Empoli, Gigi, ha espresso la propria opinione in merito all'attaccante della Juventus, Paulo, che sembra essere finito nelle mire di mercato di Marotta e dell'Inter. 'E' due anni che non sta ...ASCOLTA L'ex allenatoreha parlato della Nazionale e del casoalla Juventus Luigiè intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Dal derby d'Italia con l'Inter al momento della Juve di Allegri, fino a: ecco le sue parole. Mancini continua: ...L'agente di Paulo Dybala, Jorge Antun ha parlato a SerieANews.com: "Petralito ha detto che è stato un summit positivo Petralito non è l’agente di Dybala né un ...Cagni: «La carriera di Dybala fa rabbia! Fa 15 partite vere all’anno». Le dichiarazioni sull’ormai ex Juventus A TMW Radio, Gigi Cagni si è espresso così su Paulo Dybala. Il commento sull’ormai ex Juv ...