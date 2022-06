Cremlino: “Nessun accordo con la Turchia per sbloccare l’export di grano ucraino”. Ferme nei depositi 20 milioni di tonnellate (Di giovedì 9 giugno 2022) Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che ieri ad Ankara non è stato raggiunto alcun accordo sull’esportazione di carichi di grano ucraino attraverso il Mar Nero. La Turchia spinge per un accordo tra Mosca e Kiev per alleviare la crisi alimentare globale, negoziando un passaggio sicuro per il grano bloccato nei porti del Mar Nero e ieri ad Ankara si è svolto un incontro tra il ministro degli esteri turco Cavusoglu e il suo omologo russo Lavrov. Le parole di Peskov fiaccano però le speranze, già timide, di smuovere i 20milioni ti tonnellate di grano Ferme nei depositi. In particolare la Russia chiede un alleggerimento delle sanzioni sulle sue esportazioni alimentari per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Il portavoce delDmitry Peskov ha detto che ieri ad Ankara non è stato raggiunto alcunsull’esportazione di carichi diattraverso il Mar Nero. Laspinge per untra Mosca e Kiev per alleviare la crisi alimentare globale, negoziando un passaggio sicuro per ilbloccato nei porti del Mar Nero e ieri ad Ankara si è svolto un incontro tra il ministro degli esteri turco Cavusoglu e il suo omologo russo Lavrov. Le parole di Peskov fiaccano però le speranze, già timide, di smuovere i 20tidinei. In particolare la Russia chiede un alleggerimento delle sanzioni sulle sue esportazioni alimentari per ...

