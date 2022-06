Advertising

Cremlino, ad Ankara non raggiunto alcun accordo sul grano -

Il portavoce delDmitry Peskov ha detto, parlando con i giornalisti, come riporta il Guardian, che ieri adnon è stato raggiunto alcun accordo sull'esportazione di carichi di grano ucraino attraverso ...Giorno 106 di guerra e sempre di più pesa il ricatto di Mosca sul grano: "Prima togliete le sanzioni contro la Russia", tuona il. Una richiesta checonsidera "legittima". Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha avvertito che "non attaccheremo se Kiev smina i porti" e i filo russi hanno annunciato che sono ...Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto, parlando con i giornalisti, come riporta il Guardian, che ieri ad Ankara non è stato raggiunto alcun accordo sull'esportazione di carichi di grano ucr ...Il viaggio ad Ankara del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov non ha portato il via libera a un corridoio del grano, come i vertici del Cremlino avevano lasciato intendere nei giorni scorsi.