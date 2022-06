Covid | frena la discesa dei casi | in crescita in 22 province Gimbe | «Mascherine ai seggi per evitare i focolai» – Il monitoraggio

(Di giovedì 9 giugno 2022)ladei nuovidi Coronavirus. Che invece sono in controtendenza in 22. Mentre diminuiscono le terapie intensive, i ricoveri ordinari e i decessi. Questo rileva ilsettimanale della Fondazione. I nuovicalano del 7,8%, così come le terapie intensive (-11,7%) e quelli ordinari (-15,2%). I decessi scendono del 28,3%. Rispetto alla precedente rilevazione un calo anche gli attualmente positivi (628.977 contro 679.394), le persone in isolamento domiciliare (624.416 contro 674.025), i ricoveri con sintomi (4.342 contro 5.121) e le terapie intensive (219 contro 248). Il calo di morti e ricoverati Ilevidenzia un lieve incremento percentuale dei nuovi contagi in Veneto ...

Advertising

Marilenapas : RT @QSanit: #Covid. @GIMBE : “Frena discesa nuovi contagi nonostante si facciano molti meno test. Serve ancora prudenza: al chiuso meglio i… - GIMBE : RT @QSanit: #Covid. @GIMBE : “Frena discesa nuovi contagi nonostante si facciano molti meno test. Serve ancora prudenza: al chiuso meglio i… - GIMBE : RT @MediasetTgcom24: Covid, Gimbe: 'Frena la discesa dei contagi, in 22 Province curva risale' #covid #contagio - GIMBE : RT @Ansa_Umbria: Gimbe, frena diminuzione dei nuovi casi Covid - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Gimbe: 'Frena la discesa dei contagi, in 22 Province curva risale' #covid #contagio -

Pechino verso la normalità leggi ancheCina, Pechino allenta le restrizioni.la corsa del virus Il governo della città ha smentito le voci secondo cui il resto della città sarebbe stato ...Il tasso nazionale di occupazione da parte di pazientiè del 6,7% in area medica e del 2,4% in area critica : in terapia intensiva continuano a a diminuire gli ingressi ( in media 15 al giorno ...E’ ancora con il segno meno l’andamento dei casi Covid in Italia, ma nell’ultima settimana la discesa frena e i contagi salgono in 22 province. A segnalarlo è l’ultimo monitoraggio di Fondazione Gimbe ...Il monitoraggio sul Covid della Fondazione Gimbe rileva ... anche se in 22 province si registra un incremento percentuale. "Frena la discesa dei nuovi casi settimanali (-7,8 per cento rispetto ...