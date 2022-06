Corruzione | l’appello | “Italia recepisca direttiva Ue per tutelare chi segnala illeciti e proteggere i fondi del Pnrr” Anac | “Ritardo inspiegabile”

(Di giovedì 9 giugno 2022) “L’è innel recepimento dellaUe sul whistleblowing, che dovrebbe integrare la legge approvata nel 2017, soprattutto per aumentare le tutele di chinel settore privato”. A denunciarlo, nel corso della presentazione alla Camera dei deputati del docufilm ‘La Bufera’ di Marco Ferrari – che racconta le testimonianze di sette persone che, in contesti diversi, si sono trovate a scoprire e rendere pubblici casi di– , è il direttore di ‘The Good Lobby’, Federico Anghelé. Il recepimento della, ha ricordato, è essenziale peril: “I tempi sono già scaduti a dicembre 2021, la Commissione Ue ha inviato al nostro Paese una lettera con la quale ricorda il ...

Advertising

ilfattovideo : Corruzione, l’appello: “Italia recepisca direttiva Ue per tutelare chi segnala illeciti e proteggere i fondi del Pn… - mauriziocori1 : RT @Lasiciliaweb: Corruzione e favori a imprenditore, tre condannati Catania. L'ex giudice Impallomeni accusato di avere favorito le aziend… - PierpaoloRomani : RT @avvisopubblico: #VOTIPULITI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE: oltre 150 candidati hanno già sottoscritto l'appello di @avvisopubblico #elezion… -

Il Fatto Quotidiano

... concussione,). a più di due anni per i delitti non ... Quesito : Volete voi che siano abrogati:''Ordinamento giudiziario' ...con riferimento al capoluogo del distretto di corte di...La sentenza è impugnabile dinanzi alla Corte d'ed è ... tra'altro in Consiglio di Amministrazione. "Prendiamo atto delle ...analizzati dalla Responsabile della Prevenzione dellae ... Corruzione, l’appello: “Italia recepisca direttiva Ue per tutelare chi segnala illeciti e…