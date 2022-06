Chiariello | “Legittimo rifiutare la richieste di Mertens | erano altissime Vi dico tutto”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 9 giugno 2022) Umbertointerviene sulle cifre del contratto di Dries, secondo il giornalista il “belga chiedeva 4 milioni di euro netti“. Intanto il Napoli ha rifiutato la proposta dei legali di, ed a questo punto la palla passa di nuovo nelle mani del giocatore che deve decidere se vuole abbassare le pretese oppure andare a giocare in un altro club. Lo può fare tranquillamente da luglio in poi, quando scadrà la clausola unilaterale in favore del Napoli. Sulle cifre del contratto diarrivano le dichiarazioni diche attraverso twitter scrive: “A Dries era stato chiesto di abbassarsi l’ingaggio: l’ha fatto. Da milioni di euro netti a 4 milioni di euro lordi: circa il 40% in meno. Ma tra una tantum, commissioni e bonus chiede comunque circa 11 milioni di euro lordi per un ...