Caricabatterie unico | dal 2024 scatta l' obbligo in Ue

AlexBazzaro : Letta ieri esultava per il caricabatterie unico, oggi distrugge il settore dell’auto. La logica è vantarsi di cose… - Piu_Europa : La decisione dell'Unione Europea di imporre un caricabatterie unico avrà un grande impatto sull'ambiente, sui consu… - PaolinoFabrizi1 : RT @MarcoRizzoPC: Il caricabatterie unico. Bè un grandissimo successo. Stiamo oscillando tra la terza guerra mondiale ed un disastro econom… - robbyfox21 : RT @MarcoRizzoPC: Il caricabatterie unico. Bè un grandissimo successo. Stiamo oscillando tra la terza guerra mondiale ed un disastro econom… - joseadss : RT @fatequalcosa: il caricabatterie unico. All'inizio tutti felici, ma poi hanno cominciato a litigare 'serve a me', 'no, a me'. Ma quello… -

L'Unione europea ha adottato una decisione a dir poco storica sul. Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno infatti stabilito, in via provvisoria, che entro l' autunno ...Non si tratta quindi di un vero e proprio "". Chiunque non sia un tecnico potrebbe provare a caricare la console portatile con il caricatore dello smartphone perché vede lo stesso ...L’Unione europea ha adottato una decisione a dir poco storica sul caricabatterie unico. Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno infatti stabilito, in via provvisoria, che entro l’autunno ...Non c'è storia, ora anche l'iPhone dovrà avere la porta USB-C. I produttori hanno due anni di tempo per mettersi in regola e adottare la porta USB-C su fotocamere, tablet, eBook e smartphone ...