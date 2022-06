Caos finale Champions, la Polizia francese ammette il “fallimento” (Di giovedì 9 giugno 2022) “Un fallimento“. Il capo della Polizia di Parigi Didier Lallement, rispondendo al Senato francese sul Caos fuori allo Stade de France la sera della finale di Champions League, non usa mezzi termini a propositi del fiasco della sicurezza. “È ovviamente un fallimento”, ha detto Lallement. “È stato un fallimento perché l’immagine del Paese è stata minata“. I lacrimogeni? “Non dovevamo usarli, ma non c’era altro modo per contenere la pressione della gente”. E ancora: “La cifra dei tifosi senza biglietto – ha ammesso – non aveva una basi scientifiche, ma semplicemente veniva dal riscontro di informazioni essenziali. Forse mi sbagliavo sui 30-40.000, ma non ho mai affermato che la cifra fosse perfettamente corretta. Che fossero 40.000, 30.000 o 20.000, ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) “Un“. Il capo delladi Parigi Didier Lallement, rispondendo al Senatosulfuori allo Stade de France la sera delladiLeague, non usa mezzi termini a propositi del fiasco della sicurezza. “È ovviamente un”, ha detto Lallement. “È stato unperché l’immagine del Paese è stata minata“. I lacrimogeni? “Non dovevamo usarli, ma non c’era altro modo per contenere la pressione della gente”. E ancora: “La cifra dei tifosi senza biglietto – ha ammesso – non aveva una basi scientifiche, ma semplicemente veniva dal riscontro di informazioni essenziali. Forse mi sbagliavo sui 30-40.000, ma non ho mai affermato che la cifra fosse perfettamente corretta. Che fossero 40.000, 30.000 o 20.000, ...

