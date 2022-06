Boxe, chi è Richard Riakporhe. L’imbattuto cruiser britannico sulla strada tra Fabio Turchi e il Mondiale (Di giovedì 9 giugno 2022) Alla Wembley Arena saranno due e ben diverse le storie che si incontreranno sul ring in cerca di un pass per il Mondiale cruiser in quota IBF. Da una parte c’è Fabio Turchi, “The Stone Crusher”, uno dei maggiori pugili italiani di questa epoca, dall’altra un britannico dalla rapidissima scalata al successo, Richard Riakporhe. Nato a Londra il 5 gennaio 1990, Riapkorhe, che è stato ribattezzato “The Midnight Train”, non ha avuto una vita molto facile nella sua fase giovane. Fu accoltellato, infatti, a una festa all’età di 15 anni, quando ancora il ring era molto lontano dai suoi pensieri. Servì un non semplice intervento chirurgico per togliere il sangue dai polmoni per dargli la possibilità di salvarsi, prima ancora di qualsiasi altra cose. Con l’arte del pugilato fece ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Alla Wembley Arena saranno due e ben diverse le storie che si incontreranno sul ring in cerca di un pass per ilin quota IBF. Da una parte c’è, “The Stone Crusher”, uno dei maggiori pugili italiani di questa epoca, dall’altra undalla rapidissima scalata al successo,. Nato a Londra il 5 gennaio 1990, Riapkorhe, che è stato ribattezzato “The Midnight Train”, non ha avuto una vita molto facile nella sua fase giovane. Fu accoltellato, infatti, a una festa all’età di 15 anni, quando ancora il ring era molto lontano dai suoi pensieri. Servì un non semplice intervento chirurgico per togliere il sangue dai polmoni per dargli la possibilità di salvarsi, prima ancora di qualsiasi altra cose. Con l’arte del pugilato fece ...

