Bernardeschi-Napoli: salta l'affare, annuncio della radio ufficiale (Di giovedì 9 giugno 2022) Si raffredda la pista che potrebbe portare Federico Bernardeschi alla corte di Aurelio De Laurentiis. L'ormai ex bianconero, dopo le esaltanti stagioni a Firenze, con l'arrivo a Torino ha perso lo smalto e la confidenza che lo contraddistingueva in viola, ed ora è alla ricerca di una piazza per rilanciarsi. Un talento perduto, che a zero rappresenta per il Napoli una ghiotta occasione per rimpolpare l'attacco. Bernardeschi Napoli Juve ULTIM'ORA – Affare Bernardeschi: salta tutto, le ultime Tuttavia, secondo quanto riferito da Walter De Maggio durante la trasmissione radio Goal di radio Kiss Kiss Napoli (radio ufficiale della squadra partenopea), la strada che ...

