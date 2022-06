Advertising

lifestyleblogit : Basso (Windtre): 'Grande sforzo per cybersicurezza giovani' - - lifestyleblogit : Basso (Windtre): 'Dopo pandemia vita reale si svolge su internet' - - ledicoladelsud : Basso (Windtre): “Dopo pandemia vita reale si svolge su internet” - italiaserait : Basso (Windtre): “Dopo pandemia vita reale si svolge su internet” - LocalPage3 : Basso (Windtre): 'Dopo pandemia vita reale si svolge su internet' -

A dirlo è stato Roberto, Director External Affairs and Sustainability, aprendo la presentazione, oggi alla Camera, del 2° Rapporto sul valore della connettività in Italia, dal tema "...... oggi alla Camera, del 2° Rapporto sul valore della connettività in Italia, dal tema 'Vivere e valutare la digital life', realizzato dal Censis in collaborazione conha rilevato che '...Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Prima della pandemia internet era diventato già una dimensione importante ma era una distrazione dalla vita reale. E' evidente che oggi la vita reale si svolge dentro ...A sottolinearlo è stato Roberto Basso, Director External Affairs and Sustainability Windtre, aprendo la presentazione, oggi alla Camera, del 2° Rapporto sul valore della connettività in Italia, dal ...