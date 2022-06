Auto solo green dal 2035, stop a diesel e benzina. Vince la lobby delle e-car (Di giovedì 9 giugno 2022) Avanti con le Auto elettriche e la messa al bando dei motori diesel e benzina dal 2035, ma il green deal esce con le ossa rotte e la maggioranza Ursula si ritrova a pezzi dopo il passaggio... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 9 giugno 2022) Avanti con leelettriche e la messa al bando dei motoridal, ma ildeal esce con le ossa rotte e la maggioranza Ursula si ritrova a pezzi dopo il passaggio...

EleonoraEvi : This is GOOD?? dal 2035 si potranno vendere solo auto a emissioni zero. Risultato importante raggiunto nonostante un… - RSInews : UE: 'Si venderanno solo auto elettriche' - È questo l'obiettivo da raggiungere entro il 2035 che l'Europarlamento h… - FabrizioL5 : @sole24ore Governi che fanno solo gli interessi delle multinazionali dell'auto...non c'è alcuna motivazione ecologista! - mauri48aho : RT @DuccioTessadri: Pensate se solo POCHI anni fa ci avessero detto che dal 2035 avrebbero dismesso le auto a benzina e diesel, cioè che la… - Bruno8974 : @EnricoLetta E' una conferma, la prova del nove, Voi progressisti e gli altri conservatori perché forse legati alla… -