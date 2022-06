Urso (Copasir): “Il documento sui “putiniani” citato dal Corriere? Realizzato da un tavolo tra ministeri e Agcom. Non è lista di proscrizione” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il documento su una presunta rete di personaggi “filo-Putin” pubblicato dal Corriere della Sera “mi è arrivato tre giorni dopo la pubblicazione, lunedì, dai servizi, perché coordinato da loro e perché classificato. È un documento Realizzato da un tavolo interministeriale che esiste dal 2019, a cui partecipano ministeri, ma anche l’Agcom (l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ndr): è inimmaginabile che istituzioni di questo genere possano fare liste di proscrizione”. Lo ha detto Adolfo Urso, senatore di Fratelli d’Italia e presidente del Copasir (il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) nella registrazione della puntata di Porta a porta che andrà in onda mercoledì sera. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilsu una presunta rete di personaggi “filo-Putin” pubblicato daldella Sera “mi è arrivato tre giorni dopo la pubblicazione, lunedì, dai servizi, perché coordinato da loro e perché classificato. È unda uninterale che esiste dal 2019, a cui partecipano, ma anche l’(l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ndr): è inimmaginabile che istituzioni di questo genere possano fare liste di”. Lo ha detto Adolfo, senatore di Fratelli d’Italia e presidente del(il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) nella registrazione della puntata di Porta a porta che andrà in onda mercoledì sera. ...

