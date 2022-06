Una tragedia annunciata: uccide l’ex moglie, la fidanzata poi si toglie la vita (Di mercoledì 8 giugno 2022) Due donne uccise a colpi di pistola e un suicidio. È questo il tragico bilancio di una mattinata di orrore a Vicenza. Lidia Miljkovic, una donna di 42 anni di origine serba, è stata uccisa questa mattina dall’ex marito a colpi d’arma da fuoco. Doppio femminicidio a Vicenza La donna aveva da poco lasciato i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Due donne uccise a colpi di pistola e un suicidio. È questo il tragico bilancio di una mattinata di orrore a Vicenza. Lidia Miljkovic, una donna di 42 anni di origine serba, è stata uccisa questa mattina dalmarito a colpi d’arma da fuoco. Doppio femminicidio a Vicenza La donna aveva da poco lasciato i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

