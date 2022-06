“Una brutta piega”. Giordano è preoccupato per la democrazia: fatti gravissimi (Di mercoledì 8 giugno 2022) In Italia è pronta a nascere Forza Russia. I putiniani del nostro Paese, almeno secondo Il Giornale, stanno preparando un partito pacifista e il Copasir ci ha messo sopra la propria lente d'ingrandimento. L'ipotesi di un nuovo movimento politico dopo lo scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina è proposta da Myrta Merlino a Mario Giordano nel corso della puntata dell'8 giugno de L'Aria che Tira, il talk show mattutino di La7. Il conduttore di Fuori dal coro è però scettico: “Io non credo che nasca Forza Russia. Però mi preoccupa questa piega che si sta prendendo. La democrazia si difende rimanendo democrazia. Credo che la democrazia non si difenda facendo liste di proscrizione contro chi esprime una posizione diversa, fosse anche putiniano, perché in una democrazia c'è la libertà di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) In Italia è pronta a nascere Forza Russia. I putiniani del nostro Paese, almeno secondo Il Giornale, stanno preparando un partito pacifista e il Copasir ci ha messo sopra la propria lente d'ingrandimento. L'ipotesi di un nuovo movimento politico dopo lo scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina è proposta da Myrta Merlino a Marionel corso della puntata dell'8 giugno de L'Aria che Tira, il talk show mattutino di La7. Il conduttore di Fuori dal coro è però scettico: “Io non credo che nasca Forza Russia. Però mi preoccupa questache si sta prendendo. Lasi difende rimanendo. Credo che lanon si difenda facendo liste di proscrizione contro chi esprime una posizione diversa, fosse anche putiniano, perché in unac'è la libertà di ...

