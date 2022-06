Udienza Generale 8 giugno, Papa Francesco e la vecchiaia come “rinascita” (Di mercoledì 8 giugno 2022) In occasione dell’Udienza Generale di mercoledì 8 giugno, Papa Francesco torna a parlare dell’anzianità e invita a riflettere sul senso dell’eternità. La tredicesima catechesi dedicata alla vecchiaia è lo spunto per il Pontefice di affrontare il concetto di “rinascita verso l’alto“; ovvero di quel percorso verso Dio e verso l’Eterno che non dipende dalla crescita “biologica e robotica“. Nel mezzo di una Piazza San Pietro gremita di fedeli, Papa Francesco torna a parlare dell’anzianità e lo fa analizzando il Vangelo di Giovanni. “come può un uomo nascere quando è vecchio?“, questa la domanda di Nicodemo a cui Gesù è intenzionato a rispondere; ed è su questa riflessione che scaturisce la catechesi di mercoledì 8 ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 8 giugno 2022) In occasione dell’di mercoledì 8torna a parlare dell’anzianità e invita a riflettere sul senso dell’eternità. La tredicesima catechesi dedicata allaè lo spunto per il Pontefice di affrontare il concetto di “verso l’alto“; ovvero di quel percorso verso Dio e verso l’Eterno che non dipende dalla crescita “biologica e robotica“. Nel mezzo di una Piazza San Pietro gremita di fedeli,torna a parlare dell’anzianità e lo fa analizzando il Vangelo di Giovanni. “può un uomo nascere quando è vecchio?“, questa la domanda di Nicodemo a cui Gesù è intenzionato a rispondere; ed è su questa riflessione che scaturisce la catechesi di mercoledì 8 ...

