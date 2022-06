Ucraina, Meloni: “Io con la lobby industriale? Conte dice cose cretine” (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA – Conte afferma che lei è per la guerra perché è vicina alla lobby industriale? “Lui dice delle cose che sono cretine” e “alle cose cretine non rispondo perché credo di essere una persona mediamente intelligente”. E’ quanto ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto), ospite della trasmissione televisiva “Porta a porta” su Raiuno. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA –afferma che lei è per la guerra perché è vicina alla? “Luidelleche sono” e “allenon rispondo perché credo di essere una persona mediamente intelligente”. E’ quanto ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto), ospite della trasmissione televisiva “Porta a porta” su Raiuno. L'articolo L'Opinionista.

