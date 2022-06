“Tu non sai chi sono io, io sono di Ostia” il proprietario di un suv guidato contromano strappa maglietta e reggiseno ad un donna (Di mercoledì 8 giugno 2022) La parcheggiatrice: “Mi ha strappato maglietta e reggiseno, denundandomi davanti a tutti”. I carabinieri indagano sull’accaduto. Pomeriggio choc per una parcheggiatrice di Lago Grande di Portonovo, ad Ancona, aggredita verbalmente, minacciata e poi denudata, con tanto di maglietta e reggiseno che sono volati via. Cristina Bartoli, addetta al parcheggio Lago Grande di Portonovo, in provincia di Ancona, è stata vittima di un’aggressione fisica e verbale L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 8 giugno 2022) La parcheggiatrice: “Mi hato, denundandomi davanti a tutti”. I carabinieri indagano sull’accaduto. Pomeriggio choc per una parcheggiatrice di Lago Grande di Portonovo, ad Ancona, aggredita verbalmente, minacciata e poi denudata, con tanto dichevolati via. Cristina Bartoli, addetta al parcheggio Lago Grande di Portonovo, in provincia di Ancona, è stata vittima di un’aggressione fisica e verbale L'articolo proviene da Leggilo.org.

borghi_claudio : @masierofilippo @_Telldo_ @TheForgottenM13 @_Maka72 Uhhh... il ritiro dei ministri... sai che paura fa a un governo… - CarloCalenda : Sai qual è la differenza tra me e te e tra me e I 5S? Io ho fatto il Ministro dopo aver lavorato in azienda. Ho vis… - TV8it : Non sai quanto ci sei mancata @OriettaBerti! Ma certo che porta fortuna @pierpaolopretel, avevi dubbi? ??… - crickecrockstan : @pollizenzonelli sempre qui, già lo sai. sei un'anima bella vale, non potrei fare altro che volerti bene e cercare… - Mr_Biron : @ceccasud @AxiaFel Quindi il caro vita aumenta solo per i dipendenti e non per gli imprenditori? Hai notato la tua… -