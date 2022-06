Stretta sui venditori abusivi | multe e sequestri sulle spiagge di Torvaianica

Leggi su ilfaroonline

– Con l'avvio della stagione balneare ripartono i controlli della Polizia Localedi Torvajanica per la prevenzione del commercio abusivo. Nella mattinata di oggi sono stati sequestrati circa 1000 articoli, tra cui attrezzature da mare, giochi gonfiabili, bigiotteria per un valore commerciale tra i 10 e i 20 mila euro. Identificati 9ambulanti. L'attività continuerà per tutto il periodo per contrastare la vendita di prodotti contraffattidel litorale.