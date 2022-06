Stoccarda: Berrettini, ritorno vincente. La pioggia ferma Sonego (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nell’ATP 250 sui prati tedeschi Matteo, numero due del torneo, al rientro nel tour, supera in tre set il moldavo Albot qualificandosi per i quarti. Interrotto il match tra Lorenzo (n.6) ed il tedesco Struff con l’azzurro avanti un set. Fuori Musetti, sconfitto nella prosecuzione del match d’esordio con il georgiano Basilashvili (n.5) Leggi su federtennis (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nell’ATP 250 sui prati tedeschi Matteo, numero due del torneo, al rientro nel tour, supera in tre set il moldavo Albot qualificandosi per i quarti. Interrotto il match tra Lorenzo (n.6) ed il tedesco Struff con l’azzurro avanti un set. Fuori Musetti, sconfitto nella prosecuzione del match d’esordio con il georgiano Basilashvili (n.5)

