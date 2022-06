Roma, due nuove idee per l'attacco: si tratta di Mertens e Akgun (Di mercoledì 8 giugno 2022) Stando a quanto raccolto da ' La Gazzetta Dello Sport ', infatti, Solbakken del Bodo Glimt è ormai ad un passo e il prossimo obiettivo di Tiago Pinto risponderebbe al nome di Dries Mertens , ... Leggi su europacalcio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Stando a quanto raccolto da ' La Gazzetta Dello Sport ', infatti, Solbakken del Bodo Glimt è ormai ad un passo e il prossimo obiettivo di Tiago Pinto risponderebbe al nome di Dries, ...

Advertising

TgrRai : Riattivata la linea dell'Alta velocità Roma-Napoli: stamani 'potrà riprendere la normale programmazione' dei treni,… - GassmanGassmann : Due giorni fa, dico due, un treno, fortunatamente senza feriti, deraglia vicino alla stazione di Termini. Il paese… - fanpage : Due turisti americani hanno lanciato i monopattini lungo la scalinata di Trinità di Monti, a piazza di Spagna e l’h… - roraa_o : @musagete10 @maryasr__7 Sì, infatti noi non possiamo sapere come stanno davvero le cose. Non so cosa pensa la Roma,… - mmastropietri : Penso che non sia sufficiente solo la denuncia e la multa di 400 euro per i due turisti americani che giorni fa han… -