Rinnovo Inzaghi, arriva la conferma: con l’Inter fino al 2024 (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ stato confermato il futuro di Simone Inzaghi: il tecnico pronto a rinnovare con l’Inter fino al 30 giugno del 2024 Era solo una formalità, ma Simone Inzaghi è pronto a legarsi all’Inter fino al giugno del 2024. Oggi il tecnico era presente in sede, insieme al suo agente Tullio Tinti, per definire gli ultimi dettagli del nuovo accordo. L’ufficialità arriverà nei prossimi giorni direttamente da Steven Zhang, con cui il rapporto è di grande stima reciproca. A comunicarlo è Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ statoto il futuro di Simone: il tecnico pronto a rinnovare conal 30 giugno delEra solo una formalità, ma Simoneè pronto a legarsi alal giugno del. Oggi il tecnico era presente in sede, insieme al suo agente Tullio Tinti, per definire gli ultimi dettagli del nuovo accordo. L’ufficialità arriverà nei prossimi giorni direttamente da Steven Zhang, con cui il rapporto è di grande stima reciproca. A comunicarlo è Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : .@Inter, accordo raggiunto con #Inzaghi per il rinnovo del contratto fino al 2024 - MatteoBarzaghi : Nel pomeriggio di oggi nella sede dell’Inter con l’agente Tinti si è presentato anche Simone Inzaghi che ha sistema… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, ACCORDO RAGGIUNTO PER IL RINNOVO DI SIMONE INZAGHI Il contratto verrà prolungato fino al 2… - CalcioNews24 : L'#Inter e #Inzaghi pronti a continuare insieme ?? - _ElPrincipe22 : RT @fcin1908it: Inter, fumata bianca per il rinnovo di Inzaghi. Col ritorno di Zhang sarà ufficiale -